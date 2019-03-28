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Глава японской компании Sony объявил об уходе в отставку

В мире 28.03.2019 | 13:04
Кадзуо Хираи. Фото Kotaku
Кадзуо Хираи. Фото Kotaku

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент японской компании Sony Кадзуо Хираи объявил о своем уходе в отставку. Об этом сообщает японский новостной портал Kotaku.

Официально Кадзуо Хираи покинет Sony 18 июня 2019 года. Тем не менее он останется советником компании и его будут привлекать для решения спорных и особо важных вопросов.

Кадзуо Хираи в апреле 2018 года покинул пост председателя совета директоров, однако продолжил руководить компанией в качестве президента. После него обе должности занял Кэнитиро Ёсида.

"Я уверен, что Sony под сильным руководством господина Ёсида ждет еще более светлое будущее. Поэтому я решил уйти из Sony, которая была частью моей жизни на протяжении последних 35 лет. Я хотел бы выразить самую искреннюю благодарность всем, кто поддерживал меня на протяжении этого долгого пути", - отметил Кадзуо Хираи в своем официальном заявлении.

Японская корпорация Sony, основанная в 1946 году, является одним из крупнейших в мире производителей домашней и профессиональной электроники, игровых консолей. В настоящее время Sony представляет собой масштабный медиаконгломерат, в состав которого входят звукозаписывающая студия Sony Music Entertainment, киностудии Columbia Pictures и TriStar Pictures.-0-

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