Глава Кыргызстана признал незаконным решение парламента о назначении Жапарова премьером

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков признал незаконным решение парламента страны о назначении нового состава кабмина во главе с Садыром Жапаровым. Об этом говорится в опубликованном комментарии пресс-службы главы Кыргызстана к данному решению президента, сообщает ТАСС.

"Кворум не был обеспечен, решения, принятые без кворума, считаются незаконными и не имеющими юридической силы. В связи с этим аппарат президента Кыргызской Республики вернул предоставленные документы в парламент", - говорится в сообщении.

10 октября стало известно, что парламент Кыргызстана утвердил новый состав правительства. Депутаты парламента избрали Садыра Жапарова на пост нового премьер-министра страны, его кандидатура была поддержана единогласно.

Кандидатура Садыра Жапарова была выдвинута на фоне продолжающихся в Кыргызстане с 5 октября массовых беспорядков и протестов. В ночь на 6 октября представители партий, не прошедших в парламент после выборов, устроили в Бишкеке массовые беспорядки, захватили здания госорганов, выпустили из СИЗО экс-президента Алмазбека Атамбаева и других политиков, в том числе Садыра Жапарова. ЦИК признал итоги выборов недействительными. Президент Кыргызстана призвал лидеров партий вернуть политический процесс в правовое русло и подписал указы об отставке правительства и премьер-министра, а также сменил руководителей ряда силовых структур. Указом президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова в Бишкеке введен режим чрезвычайного положения.-0-