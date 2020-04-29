Глава Мальтийского ордена умер на 76-м году жизни

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Князь и великий магистр Мальтийского ордена Джакомо Далла Торре дель Темпьо ди Сангвинетто скончался в Риме на 76-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт ордена.

Сообщается, что глава Мальтийского ордена умер из-за неизлечимой болезни, которая была диагностирована у него несколько месяцев назад. Его обязанности временно, до избрания нового главы, будет исполнять великий командор Руй Гонсалу ду Валле Пейшоту де Виллаш-Боаш. Ранее Мальтийский орден информировал о госпитализации великого магистра, который был избран 2 мая 2018 года.

Орден был основан в Иерусалиме в XI веке и приобрел значимость после признания его в 1113 году Папой Римским Пасхалием II. Изначально назначением ордена было оказание помощи больным и нуждающимся, поэтому еще в Иерусалиме был основан госпиталь и приемный дом для паломников. Затем госпитали ордена появились сначала на Родосе, а потом на Мальте, где орден базировался до 1798 года. В 1834 году его постоянная штаб-квартира переместилась в Рим.

В орден входят 13,5 тыс. рыцарей. Его основной деятельностью остается благотворительность, в основном в области оказания медицинской и гуманитарной помощи. Мальтийский орден является субъектом международного права и обладает суверенитетом, он имеет дипломатические отношения с более чем 100 странами и входит на правах наблюдателя в 80 международных организаций.-0-