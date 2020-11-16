Глава МИД Армении написал заявление об отставке

16 ноября, Ереван /БЕЛТА - АРМЕНПРЕСС/. Министр иностранных дел Республики Армения Зограб Мнацаканян подал в отставку. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

"Многоуважаемый господин премьер-министр, прошу принять мое заявление об отставке. Спасибо за доверие и совместную работу", - написал Зограб Мнацаканян в заявлении.

Ранее 16 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что принял решение отправить в отставку главу МИД республики. Помимо этого, Никол Пашинян отметил при встрече с правящей парламентской фракцией "Мой шаг", что планирует внести изменения в состав своего правительства, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, Никол Пашинян заявил, что не собирается подавать в отставку в результате неудач при военных действиях в Нагорном Карабахе. При этом он отметил, что считает себя главным ответственным за сложившуюся в Нагорном Карабахе ситуацию, когда в результате военных действий Азербайджану отходит ряд территорий непризнанной республики.

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Представители Минобороны и Генерального штаба Армении заявили, что Вооруженные Силы республики будут выполнять договоренности, а также призвали народ воздержаться от действий, дестабилизирующих ситуацию в стране.-0-