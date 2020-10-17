Глава МИД Бельгии заразилась коронавирусом

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес заразилась новым коронавирусом, о чем поделилась в своем Twitter, сообщает ТАСС.

"Результат моего теста положительный. Вероятно, заражение произошло в моем семейном кругу, учитывая меры предосторожности, принятые вне моего дома", - написала она.

Накануне власти Бельгии решили с 19 октября ввести в стране комендантский час, а также закрыть все кафе и рестораны в связи с ухудшающейся ситуацией с распространением нового коронавируса. Кроме того, дистанционная работа станет обязательной, за исключением мест, где это невозможно.-0-