Глава МИД Эстонии: Таллин намерен твердо придерживаться политики "одного Китая"

19 января, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Эстония намерена твердо придерживаться политики "одного Китая" и укреплять взаимное доверие. Об этом заявила глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс во время встречи с министром иностранных дел КНР Ван И. Переговоры состоялись по инициативе эстонской стороны.

Эва-Мария Лийметс заявила, что Эстония заинтересована в развитии двусторонних отношений с Китаем. Глава МИД также отметила, что балтийская республика поддерживает проведение Китаем зимних Олимпийских игр и является соавтором резолюции об олимпийском перемирии на время пекинской Олимпиады. Эва-Мария Лийметс выразила уверенность, что Игры увенчаются успехом.

В свою очередь Ван И отметил, что двусторонние связи КНР и Эстонии сохраняют здоровую динамику развития. Опыт прошлого показывает, что пока обе страны придерживаются принципов взаимного уважения и равноправного отношения друг к другу, они могут достигать взаимной выгоды и общего выигрыша, указал китайский министр.

По его словам, стороны должны и впредь придавать важность законным озабоченностям друг друга в вопросах коренных интересов, придерживаться норм международных отношений о невмешательстве во внутренние дела и защищать политическую основу двусторонних отношений.

Ван И призвал расширить сотрудничество в таких областях, как сельское хозяйство и продукты питания, электронная коммерция и цифровая экономика. Стороны договорились ускорить процесс подписания соглашения об экспорте из Эстонии молочной продукции и водных продуктов дикого промысла в Китай.

Главы МИД также обменялись мнениями по вопросам зеленого и цифрового сотрудничества и пришли к согласию в том, что необходимо укреплять международное взаимодействие для совместного реагирования на такие глобальные вызовы, как изменение климата, а также стремиться к созданию безопасного, открытого и совместного киберпространства.-0-