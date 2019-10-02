Глава МИД Франции: Brexit без соглашения наиболее вероятен

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что выход Великобритании из ЕС без соглашения является наиболее вероятной возможностью на данный момент, сообщает Associated Press .

Жан-Ив Ле Дриан, выступая в нижней палате парламента Франции, отметил, что Европейский союз остается открытым для других предложений от Британии. Вместе с тем, подчеркнул министр, пока не было представлено ни одного, которое было бы совместимо с соглашением.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что правительство направит официальные предложения по Brexit в Брюссель в течение нескольких дней.-0-