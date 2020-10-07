Глава МИД Франции заявил о предстоящих переговорах по ситуации в Нагорном Карабахе

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что 8 октября пройдут переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе в Женеве, 12 октября - в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы находимся в ежедневном контакте друг с другом (Франция, Россия, США - сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию в Карабахе). На данный момент это не увенчалось успехом. Завтра будут встречи в Женеве, а затем другие встречи в понедельник в Москве", - сказал Ле Дриан, выступая перед членами комиссии по международным делам Нацсобрания Франции.

Французский министр выразил надежду, что удастся достичь возобновления переговоров между сторонами.

Ранее лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения и начать переговоры без предварительных условий. Этот призыв поддержали в Германии, Канаде и Великобритании. Прекратить насилие и возобновить переговоры также призывают генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, представители ЕСПЧ, ОБСЕ.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на спорной территории идут активные боестолкновения. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.-0-