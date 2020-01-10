Глава МИД Люксембурга напомнил о Хельсинкском процессе на фоне отношений США и Ирана

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Процесс, аналогичный Хельсинкскому, позволил бы стабилизировать отношения между США и Ираном, как это произошло в разгар холодной войны между США и СССР. Такое мнение высказал глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн по прибытии на экстренное заседание Совета ЕС по ситуации вокруг Ирана, сообщает ТАСС.

"В последние 48 часов мы наблюдаем спад напряженности. Теперь США и Ирану предстоит предпринять шаги по повышению стабильности. Я вспоминаю Хельсинкский процесс 1975 года, который предприняли СССР и США в разгар холодной войны, он может стать хорошим примером", - отметил Жан Ассельборн.

Глава МИД Люксембурга подчеркнул, что важно снизить воинственность и нервозность в регионе, следствием которых, по его мнению, стало крушение украинского самолета Boeing.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась в ночь на 3 января после ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, - базе Айн аль-Асад и аэропорту Эрбиля.

После этого президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон немедленно ужесточит экономические санкции в отношении Ирана. При этом он отметил, что Соединенные Штаты готовы к миру с Ираном. Постпред исламской республики при ООН Маджид Тахт-Раванчи в свою очередь заявил ТАСС, что в Тегеране считают свой ответ достаточным и предпринимать новые военные действия не намереваются.-0-