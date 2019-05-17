Глава МИД Украины подает в отставку

17 мая, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал заявление об отставке с должности. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

"Как я и обещал, только что написал заявление об отставке. 20 мая, в день инаугурации, направлю его в Верховную Раду и новому президенту Украины", - сказал он.

Павел Климкин отметил, что заранее проинформировал об этом новоизбранного президента Украины. "У него должно быть право на свою внешнеполитическую команду, на построение внешнеполитической стратегии. Но я сказал ему, что готов помогать там, где будет нужно, и там, где совпадают наши принципы и наше видение", - отметил министр.

Он поблагодарил всех, с кем работал в течение "этих уникальных пяти лет".

Климкин также сообщил о намерении баллотироваться в Верховную Раду Украины. "У меня есть очень много разных идей. Я надеюсь их реализовать, поэтому иду вперед, иду в политику, иду в Верховную Раду Украины. Конечно, с той командой, с которой я разделяю ценности, принципы, эмоции и видение, как идти дальше. Все остальное - потом", - резюмировал Павел Климкин.-0-