Глава МИД Украины: пока рано делать вывод о том, что самолет в Тегеране был сбит

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пока рано делать вывод о том, что самолет в Тегеране был сбит, заявил на брифинге глава МИД Украины Вадим Пристайко, сообщает ТАСС.

Иран демонстрирует всестороннее сотрудничество с украинской стороной в связи с расследованием падения самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ) в Тегеране, заявил Вадим Пристайко. "Мы получаем от Ирана полную информацию. Получили доступ к деталям самолета, к месту падения", - заверил он, добавив, что украинские специалисты также уже получили доступ к черным ящикам воздушного судна.

В целом, добавил глава МИД, у Украины нет оснований говорить о том, что иранская власть не координируется с Украиной. "Мы наблюдаем взаимодействие, чтобы наши специалисты смогли прийти к выводам", - сказал он.

Между тем власти США считают вероятным, что потерпевшей крушение Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" мог быть сбит иранской ракетой.

Также стало известно, что Соединенные Штаты вводят дополнительные санкции в отношении ряда секторов экономики Ирана, а также тех, кто поддерживает с ними деловые связи. Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин, выступая перед журналистами в Белом доме. Кроме того, США вводят санкции в отношении восьми представителей руководства Ирана, сообщил госсекретарь Майкл Помпео.-0-