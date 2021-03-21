Глава МИД Венгрии рассказал о нападках на страну из-за выбора в пользу "Спутника V" и Sinopharm

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Венгрия столкнулась с давлением со стороны западных стран из-за решения сотрудничать с Россией и Китаем в вопросе закупки вакцин от коронавируса "Спутник V" и Sinopharm. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью RT.

"Когда стало известно, что мы собираемся обсуждать покупку вакцин "Спутник V" и Sinopharm, мы подверглись крупномасштабной политической атаке просто потому, что решили обратить свой взор на восток, вместо того чтобы смотреть только на запад в том, что касается приобретения вакцин", - сказал Петер Сийярто.

Министр отметил, что выбор вакцин обусловлен результатами подробного анализа венгерских экспертов. "Наш национальный регулятор отправил в Россию делегацию экспертов, а не политиков. Они побывали в местах производства вакцины. Затем у них были обсуждения с российским регулятором, с самим производителем. Они изучили документацию - тысячи и тысячи страниц, и после этой тщательной процедуры приняли решение", - подчеркнул Петер Сийярто.

Он добавил, что в Венгрии привыкли к критике. "Чтобы мы ни делали, это сразу же подвергается критике, а потом, пару месяцев или лет спустя все следуют нашему примеру. При этом, конечно, нам как первопроходцам должного никто не отдает, но так уж устроена политика", - подытожил глава МИД.

Ранее Петер Сийярто заявил, что Венгрия и Сербия поступили верно, решив закупать вакцины от коронавируса у России и Китая. Сам дипломат привился от коронавируса вакциной "Спутник V".

Венгрия в ноябре 2020 года стала первой страной ЕС, куда были доставлены образцы вакцины "Спутник V" для проведения исследований. В феврале 2021 года Национальный центр общественного здравоохранения одобрил применение на территории страны российского препарата. В настоящее время в стране для вакцинации доступны пять препаратов: американо-германского консорциума Pfizer - BioNTech, американской компании Moderna, британско-шведской AstraZeneca, российская вакцина "Спутник V" и препарат производства китайской компании Sinopharm.-0-