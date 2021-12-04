Глава МИД Венгрии указал на недальновидность Европы из-за кризиса на белорусской границе

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нынешнего миграционного кризиса можно было избежать, если бы Евросоюз пошел на сближение с Беларусью, заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто в интервью радио Латвии, сообщают РИА Новости.

"У Европейского союза была возможность добиться сближения с Беларусью и сделать отношения более тесными. И я бы даже сказал так: если бы он эту возможность использовал, этого миграционного кризиса не было бы", - сказал Петер Сийярто.

В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Беларусью, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".-0-