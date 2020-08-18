Глава Минэнерго РФ Александр Новак заразился коронавирусом

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Минэнерго России Александр Новак заразился коронавирусом, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом сообщает ТАСС.

"К сожалению, Александр Валентинович Новак заболел коронавирусом. Давайте пожелаем ему от всей души выздоровления. Он прилетел, собственно говоря, и улетел в Москву, не приняв участие. Дай бог ему здоровья", - сказал Мишустин на заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока в Благовещенске.

Как уточнили в Минэнерго России, глава ведомства переносит коронавирус бессимптомно.-0-