Глава Минфина США: санкции против России будут иметь глобальные последствия

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр финансов США Джанет Йеллен признала, что санкции против России будут иметь "глобальные последствия", сообщает ТАСС.

"Очевидно, что мы хотим, чтобы санкции влияли главным образом на Россию. Однако мы признаем, что эти санкции будут иметь и глобальные последствия", - заявила Джанет Йеллен в интервью Agence France-Presse. Глава Минфина США также уточнила, что при содействии европейских партнеров готовится пакет санкций, направленный против людей и компаний в финансовом секторе, а также, вероятнее всего, затрагивающий контроль над экспортом.

При этом Джанет Йеллен также упомянула опасения, связанные с возможным влиянием санкций на энергетические рынки, учитывая важную роль России как поставщика нефти и газа. По ее словам, Вашингтон работает со своими союзниками, чтобы "как можно лучше" защитить их от возможных последствий.

При этом, комментируя предстоящую поездку вице-президента США Камалы Харрис на Мюнхенскую конференцию по безопасности, министр заявила, что никаких конкретных американских предложений, призванных смягчить для Евросоюза последствия возможного введения Западом новых санкций в отношении России, не подготовлено.

Ранее президент США Джо Байден, выступая в Белом доме, заявил, что возможное введение новых санкций Запада против России могут ударить по США и привести к росту цен на топливо.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности и подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.-0-