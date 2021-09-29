Глава Минюста Венгрии обвинила ЕС в двойных стандартах

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Минюста Венгрии Юдит Варга обвинила ЕС в двойных стандартах на фоне миграционного кризиса. Соответствующее сообщение она разместила в своем аккаунте в Facebook.

Юдит Варга сравнила нынешнюю ситуацию с мигрантами в Литве с той, которая происходила в Венгрии в 2015 году. "Помним ли мы, что произошло в 2015 году, когда мы были первыми и почти единственными в Европе, кто встал на защиту наших границ? В то время западные леволиберальные политики и брюссельский пузырь протестовали против венгерских правил, и с тех пор эта тема не снималась с повестки дня", - написала она.

Юдит Варга отметила: Европейский суд установил, что меры Венгрии по управлению миграцией нарушают европейское законодательство. При этом на аналогичные меры, принятые Литвой, Еврокомиссия никак не отреагировала. "Удивительно, но сторонники верховенства закона теперь молчат", - заявила она, добавив: "Нигде нет официального письма Комиссии или плохого слова против мер Литвы".

"Этот пример еще раз доказывает, что европейские институты по-прежнему применяют двойные стандарты на беспрецедентном уровне", - заключила Юдит Варга.

В 2015 году Венгрия столкнулась с миграционным кризисом, который произошел из-за активизации конфликтов в странах Ближнего Востока, Азии и Африки. Через территорию Венгрии беженцы следовали транзитом в Германию и другие страны. Венгерскую границу пересекли более 411 тыс. беженцев. Тогда Венгрия приняла жесткую позицию в отношении мигрантов. Осенью 2015 года в стране были приняты законы, согласно которым за незаконное пересечение границы нарушителю грозит лишение свободы на срок до трех лет либо депортация. В конце 2015 года Венгрия, входящая в Шенгенскую зону, закрыла границу и возвела забор высотой 4 м вдоль границы с Сербией и Хорватией.

12 сентября 2018 года депутаты Европейского парламента приняли резолюцию, в которой констатируется наличие угрозы отступления Венгрии от основополагающих демократических принципов. В документе выражена обеспокоенность по 12 пунктам, включая "основополагающие права мигрантов, просителей убежища и беженцев". Резолюция позволяет наложить штрафные санкции в отношении Венгрии.-0-