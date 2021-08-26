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26 августа 2021, 14:47

Глава Минобороны ФРГ заявила о террористической угрозе в Кабуле

Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Фото dw.com
Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Фото dw.com
 26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что ситуация в районе кабульского аэропорта стала еще более опасной, сообщает ТАСС.

"Террористические угрозы стали более конкретными, - сказала она. - Сейчас ситуация максимально сложная и опасная для всех".

Ранее замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что в скором времени вблизи аэропорта Кабула может быть совершен крупный теракт. "Мы полагаем, что в очень скором времени может произойти крайне смертоносная атака, возможно, в Кабуле", - сказал он.

Сообщается также, что Евросоюз полностью завершил эвакуацию персонала своей дипломатической миссии в Афганистане, за исключением малой группы дипломатов, координирующих усилия государств ЕС по эвакуации.

14 апреля президент США объявил о решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили над ним полный контроль. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Вице-президент Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по Конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные государства эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.-0-
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