Глава Минобороны Израиля Авигдор Либерман ушел в отставку

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил об уходе в отставку, сообщает Reuters.

Политик пояснил, что покидает консервативное коалиционное правительство премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в знак протеста против перемирия в Газе.

Заявление Авигдора Либермана об отставке вступило в силу через 48 часов после того, как было изложено им в письменной форме.

Авигдор Либерман, лидер партии "Наш дом Израиль", занимал пост министра обороны Израиля с 2016 года. За свою политическую карьеру он также возглавлял министерство транспорта, министерство иностранных дел.-0-