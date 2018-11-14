Глава Минобороны Израиля Авигдор Либерман ушел в отставку

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил об уходе в отставку, сообщает Reuters.
Политик пояснил, что покидает консервативное коалиционное правительство премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в знак протеста против перемирия в Газе.
Заявление Авигдора Либермана об отставке вступило в силу через 48 часов после того, как было изложено им в письменной форме.
Авигдор Либерман, лидер партии "Наш дом Израиль", занимал пост министра обороны Израиля с 2016 года. За свою политическую карьеру он также возглавлял министерство транспорта, министерство иностранных дел.-0-
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