Глава Минобороны Литвы заявил о готовности отправить в Украину летальное оружие

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20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литва готова поддержать Украину всеми средствами, включая передачу летального оружия. Об этом заявил министр обороны балтийской республики Арвидас Анушаускас во время совместной пресс-конференции с главой военного ведомства Германии Кристине Ламбрехт, сообщает RuBaltic. Арвидас Анушаускас не уточнил, какое вооружение Литва передаст Украине. "Сейчас не отвечу точно, это дело многостороннего договора, поскольку вовлечено несколько стран, не только дающая и принимающая страны, но и производитель и поставщик", - сказал министр. Ранее во время визита в Киев глава Министерства обороны Литвы подчеркнул, что Украина должна сама себя защищать, в то время как помощь НАТО может быть самой разнообразной.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!