Глава Минобороны Великобритании заявил о возможном возрождении "Аль-Каиды"

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13 августа, Минск / Корр. БЕЛТА/. Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил об угрозе возрождения террористической группировки "Аль-Каида" после вывода американских войск из Афганистана. Об этом он заявил в эфире телеканала Sky News, сообщает ТАСС."Я точно испытываю обеспокоенность тем, что несостоявшиеся государства являются благодатной почвой для таких людей… "Аль-Каида", вероятно, вернется", - сказал глава британского военного ведомства, предположив, что Афганистан скатывается к гражданской войне.Телекомпания CNN со ссылкой на источники в Минобороны США ранее информировала, что американские военные также опасаются восстановления в Афганистане позиций "Аль-Каиды", поскольку вывод американских войск из страны создаст вакуум, который, вероятно, предоставит "Аль-Каиде" и другим террористическим группировкам возможность реорганизации. К настоящему моменту, по оценкам американского военного руководства, численность боевиков "Аль-Каиды" в стране не превышает 200-300 человек.По данным CNN, американские военные опасаются, что укрепление в Афганистане позиций радикального движения "Талибан" осложнит для них задачу по сбору разведданных. В свою очередь отсутствие войск в стране снизит шансы на выявление возможных угроз. При этом телекомпания подчеркивает, что США в любом случае оставляют за собой право нанесения ударов по позициям "Аль-Каиды" в Афганистане.14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в исламской республике произошло резкое ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что боевики движения "Талибан" нарастили темпы наступления на ряде направлений. Согласно данным из различных открытых источников, а также утверждениям самих талибов, радикалы контролируют от 60% до 85% территории страны, включая районы вдоль границы с пятью государствами - Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменистаном.-0-