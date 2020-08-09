Глава Минобразования Польши призывает возвращаться к стационарной форме обучения

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр национального образования Польши Дариуш Пионтковский заявил, что ведомство настаивает на возвращении образовательных учреждений к традиционной форме обучения. Об этом сообщает "Польское радио".

Дариуш Пионтковский сказал, что хотя одним из последствий эпидемии коронавируса будет прогресс в информатизации польских школ, тем не менее, Министерство национального образования настаивает на том, чтобы образовательные учреждения вернулись к традиционной форме обучения.

Министр отметил, что в большинстве случаев дистанционное обучение менее эффективно, чем стационарное. По его словам, оно было введено в польских школах как экстренное решение на время эпидемии, как попытка найти способ, чтобы ученик не терял связи со школой. "Поэтому мы перешли на дистанционное образование, а не потому, что вдруг решили, что все должны получать образование удаленно", - пояснил глава ведомства. По его словам, три месяца дистанционного обучения показали, что основной формой занятий и передачи знаний должен быть прямой контакт учителя с учениками.

Глава ведомства отметил, что удаленное преподавание осложнялось тем, что трудно было дисциплинировать и мотивировать учеников к систематической работе.

По словам министра, там, где это возможно, необходимо вернуться к традиционной форме занятий и дать возможность учителям и ученикам контактировать напрямую. "Тогда и результаты обучения, безусловно, будут лучше", - подчеркнул Дариуш Пионтковский.

Министр также сказал, что в регионах с наихудшей эпидемиологической ситуацией, отмеченных на карте Министерства здравоохранения Польши желтым и красным цветами, директора могут, в частности, менять время начала занятий для разных классов или разделять классы на две группы: одна может посещать школу, а другая заниматься удаленно. При этом Дариуш Пионтковский отметил, что работа школы в режиме, отличном от стационарного обучения, всегда будет временным решением.

По последним данным, в Польше зафиксировано свыше 51 тыс. случаев COVID-19, с момента вспышки скончались 1,8 тыс. человек.-0-