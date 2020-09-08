Глава Минздрава Франции рассказал о мерах избежания второй волны COVID-19

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Министерства здравоохранения Франции Оливье Веран констатировал, что темпы распространения COVID-19 в стране ускоряются. Однако второй волны эпидемии во Франции можно избежать, если предпринять для этого все необходимые меры, сообщает французская газета La Voix du Nord.

"Мы фиксируем тысячи новых случаев инфицирования ежедневно, - заявил Оливье Веран. - Это нас очень тревожит". В связи с этим он вновь обратил внимание на необходимость носить маски, соблюдать социальную дистанцию и следовать другим рекомендациям органов здравоохранения. Глава Минздрава Франции выразил уверенность, что если выполнять все предписания коллективно и добросовестно, то можно избежать второй волны коронавируса. "Главное, чтобы пожилые люди и люди, страдающие хроническими заболеваниями, были защищены", - подчеркнул министр.

Также Оливье Веран рассказал, что научный совет при правительстве Франции рассматривает вопрос сокращения периода карантина и самоизоляции в стране в отдельных случаях с 14 до 7 дней. При этом 7 сентября эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове заявила на брифинге, что ВОЗ не рекомендует сокращать двухнедельный срок самоизоляции для лиц, находившихся в контакте с заразившимися коронавирусом. "Две недели - это известный инкубационный период с момента, когда человек находился в контакте с заразившимся инфекцией, до возможного появления первых симптомов, - отметила она. - Это утверждение основывается на тех данных, которые имеются в нашем распоряжении".

Согласно данным Министерства здравоохранения Франции, число зараженных коронавирусом в стране возросло до 328,9 тыс. человек, с марта свыше 30 тыс. инфицированных умерли от вызванных COVID-19 осложнений. В последние дни власти страны ежедневно фиксируют около 5 тыс. новых случаев заражения. В некоторых регионах Франции в отделениях интенсивной терапии зараженными COVID-19 заняты около 70% предназначенных для них коек.-0-