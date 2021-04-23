Глава Минздрава Литвы: отныне коронавирус будет считаться обычной болезнью

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литва постепенно переходит к новому этапу - отныне коронавирус будет считаться обычной болезнью. Об этом заявил министр здравоохранения страны Арунас Дулькис, сообщает интернет-портал DELFI.

"Этап, на котором мы находимся, - это та позиция, когда ковид считается такой же болезнью, как и остальные. Тут появится много перемен в лечении, оплате, работе медучреждений и прочем", - сказал Арунас Дулькис.

По его словам, тестирование на коронавирус станет обычным делом и поможет людям в их повседневных делах. Регулярной станет и вакцинация. При этом он отметил, что вакцинация не панацея - даже привитые могут переносить вирус. Поэтому важны три аспекта: вакцинация (она в будущем станет сезонной и регулярной), культура постоянного тестирования и третий момент, который обществу, видимо, будет непросто принять, - соблюдение дистанции и ношение масок. Это станет обычным в жизни даже после вакцинации критической массы населения.

Арунас Дулькис также считает, что нужно вернуться к очному обучению в школах, несмотря на то что дети часто являются носителями вируса. "Видимо, многие будут это критиковать, но логика такая: когда-то мы должны вернуться в школу. Удаленное обучение, к сожалению, отрицательно влияет на жизни семей, на ситуацию школьников. Попытка вернуть детей в школу, пусть и ненадолго, важна. Надо попробовать вернуться к жизни, чтобы увидеть слабые места, если мы хотим учиться в новом учебном году в школе", - сказал Арунас Дулькис.

Министр заметил, что в новой реальности больше ответственности будет на обществе. "Мы должны учиться жить с вирусом иначе. Мы переходим на такой этап, когда правительство и власти не смогут брать на себя столько ответственности, сколько берут сейчас. Больше ответственности придется на долю общества - ему придется вырабатывать новые привычки", - отметил он.

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1278 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 14 человек. В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 239 263 случая COVID-19, скончались 3833 человека.-0-