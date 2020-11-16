Глава Минздрава Литвы заявил о продлении в стране карантина

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига заявил, что данные по коронавирусу за прошлую неделю показывают: ситуация несколько стабилизируется. Однако, несмотря на это, карантин в стране планируют продлить, сообщает Литовское национальное радио и телевидение (LRT).

По словам министра, хотя число людей, которые находятся в больницах, растет, этот рост не является экспонентным. "Это позволяет, возможно, очень сдержанно порадоваться, что ситуация понемногу стабилизируется", - заявил Аурелиюс Верига.

Вместе с тем министр отметил, что надежд на отмену карантина через две недели очень мало. Он сказал, что намеревается предложить правительству продлить карантин. "Да, я планирую предложить, и я уже упоминал, что нет сомнений в том, что карантин будет продлен", - сказал министр журналистам 16 ноября.

7 ноября в Литве повторно ввели общенациональный карантин. Население обязали носить маски в общественных местах. Все массовые мероприятия отменили, музеи, театры, кинотеатры, другие учреждения культуры закрылись. Кафе и рестораны работают только навынос. Магазины и предприятия услуг обслуживают клиентов из расчета один человек на 10 кв.м. Запрещается также собираться группами более пяти человек, исключение только для членов одной семьи.

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1152 новых случая заражения коронавирусом, скончались еще восемь человек, сообщил Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ) Литвы. В настоящее время в больницах Литвы с диагнозом COVID-19 находятся 1359 человек, 100 из них проходят лечение в реанимации. Из 16 963 коек в больницах на сегодняшний день занято 8994, в реанимации - 351 из 662. По данным Министерства здравоохранения, в целом с начала пандемии в Литве установлено 35 911 заражений коронавирусом, 285 человек скончались от вируса. Еще 111 зараженных скончались по иным причинам.-0-