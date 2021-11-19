Глава МВД Британии назвала причину кризиса с беженцами

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Политика свободного передвижения между странами ЕС спровоцировала нынешний масштабный кризис с беженцами, заявила глава МВД Великобритании Прити Пател, сообщают РИА Новости.

"Давайте не будем забывать, что реальная причина незаконных миграционных потоков в том, что у ЕС нет никакой защиты на границах - открытые шенгенские границы", - приводит ее слова газета Guardian.

Министр, которая сейчас находится с визитом в Вашингтоне, заявила, что Шенгенское соглашение, по которому страны отказались от контроля своих национальных границ, привело к тому, что Франция оказалась переполненной беженцами, пытающимися попасть в Великобританию.

Нелегалы зачастую ищут любые возможности, чтобы пересечь Ла-Манш и оказаться в Великобритании, где их привлекает социальная программа, возможность получения статуса беженца и финансового пособия. Лондон и Париж в июле договорились усилить борьбу с незаконной иммиграцией. Тем не менее с июля через Ла-Манш из Франции нелегально прибыли более 12 тыс. беженцев.

"Люди прибывают из Сахеля, из Ливии непосредственно в Италию, Грецию. Теперь у Греции другая политика, но около 70% мигрантов прибывают с севера Франции. Они прибывают из Бельгии. Это происходит из-за открытых границ ЕС", - заявила Пател.

Кризис с беженцами в Европе возник осенью 2015 года из-за многократного увеличения беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки и продолжается до сих пор. По данным Европейского статистического агентства за 2020 год, число незаконно проживающих людей в ЕС составило 557,5 тыс. человек, а количество нелегалов достигло рекордного показателя в 2,08 млн.-0-