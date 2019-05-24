Глава МВД Франции прибыл на место взрыва в Лионе

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер направился на место взрыва, который произошел 24 мая на пешеходной улице Виктора Гюго в центре французского Лиона. Об этом сообщила газета
Госсекретарь при министерстве Лоран Нуньес будет следить за развитием событий из оперативного штаба на площади Бово.
Взрыв произошел 24 мая на пешеходной улице Виктора Гюго в центре Лиона. Антитеррористическое подразделение парижской прокуратуры подключилось к расследованию. По последним данным, пострадали не менее 13 человек, в их числе восьмилетняя девочка.-0-
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