Глава МВД Франции прибыл на место взрыва в Лионе

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер направился на место взрыва, который произошел 24 мая на пешеходной улице Виктора Гюго в центре французского Лиона. Об этом сообщила газета Le Figaro .

Госсекретарь при министерстве Лоран Нуньес будет следить за развитием событий из оперативного штаба на площади Бово.

Взрыв произошел 24 мая на пешеходной улице Виктора Гюго в центре Лиона. Антитеррористическое подразделение парижской прокуратуры подключилось к расследованию. По последним данным, пострадали не менее 13 человек, в их числе восьмилетняя девочка.-0-

Французская полиция установила подозреваемого в организации взрыва в Лионе Мужчина подъехал на велосипеде. Его лицо на видеозаписи скрыто за капюшоном и темными очками, но прокуратуре удалось установить его личность.