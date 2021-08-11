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11 августа 2021, 11:38

Глава МВД Литвы лишает своих граждан самой возможности на выражение гражданской позиции - Захарова

Мария Захарова. Фото ТАСС
Мария Захарова. Фото ТАСС

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы МВД Литвы Агне Билотайте о протестах в Вильнюсе. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

"Беспорядки у сейма в Вильнюсе в контексте ситуации с нелегальными мигрантами на полигоне в Рудининкае, недалеко от границы с Беларусью, - антигосударственная деятельность, не имеющая ничего общего с выражением гражданской позиции, считает глава МВД Литвы Агне Билотайте. Министр внутренних дел Литвы назвала это "гибридной атакой", - пишет Мария Захарова.

"Как интересно: граждане протестуют литовские, а к выражению гражданской позиции их протесты отношения не имеют. Получается, глава МВД Литвы лишает своих граждан самой возможности на выражение гражданской позиции? - отметила Мария Захарова. - Учитывая, что руководство Литвы постоянно учило сопредельные страны демократии, хотелось бы продолжить урок: какие формы выражения гражданской позиции, по мнению МВД Литвы, являются правильными?"

10 августа у здания Сейма (парламента) в Вильнюсе прошла акция протеста против ограничения прав непривитых от коронавируса граждан. Участники акции заблокировали выходы из парламента и не давали депутатам покинуть здание. Произошли столкновения протестующих с полицией. Был применен слезоточивый газ, есть пострадавшие.

Полиция Литвы начала досудебное расследование по факту организации беспорядков в Вильнюсе 10 августа, виновным грозит до 6 лет лишения свободы, заявила глава МВД Литвы Агне Билотайте.

Она также заявила о связи между протестами у здания парламента в Вильнюсе и беспорядками в лагере для мигрантов на полигоне Рудининкай. Однако конкретных фактов министр не привела. Она также не смогла назвать организаторов этих, по ее мнению, скоординированных акций.-0-

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