Глава "Нафтогаза": этой зимой в Украине впервые не будет госрегулирования цен на газ

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эта зима будет первой, когда в Украине не будет действовать государственное регулирование цен на газ. Об этом заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко во время Украинского газового инвестиционного конгресса в Киеве, сообщает УНИАН.

"Эта зима будет первой, когда не будет государственного регулирования цен на газ вообще", - сказал Юрий Витренко.

По его словам, несколько лет назад в Украине был запущен свободный рынок цен на газ для промышленности, а в 2020 году заработал рынок газа для населения.

Также Юрий Витренко заявил, что цены на газ еще год назад были где-то в 10 раз меньше нынешних.-0-