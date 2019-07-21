Глава NASA считает необходимым вести поиски жизни на Марсе

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обнаруженные на Марсе следы присутствия воды и другие факторы указывают на необходимость вести поиски жизни на этой планете. Такое мнение высказал директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США Джеймс Брайденстайн в интервью Hill.TV , сообщает ТАСС.

При этом он подчеркнул, что не утверждает, что на Марсе гарантированно есть жизнь. Однако есть немало находок, в которых необходимо разобраться. Например, это сложные органические соединения на поверхности планеты. "И мы нашли воду в жидком состоянии - на 12 км под поверхностью Марса. Что мы знаем о воде в жидком состоянии? Везде, где она существует на Земле, есть жизнь".

С учетом того, что эта близкая к Земле планета была когда-то на нее очень похожа, изучение Марса даст человечеству больше информации о собственном доме.

Брайденстайн также отметил, что NASA собирается использовать Луну в качестве "тренировочной базы и испытательного полигона" перед отправкой человека на Марс. Земной спутник благодаря небольшой удаленности от нас наиболее для этого подходит.

Новая программа высадки астронавтов на Луну называется "Артемида", начата подготовка к полетам автоматических аппаратов и пилотируемых кораблей. Американские специалисты рассчитывают совершить высадку на Луну в 2024 году и отправить астронавтов к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов.-0-