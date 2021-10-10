Глава одного из районов убит при взрыве в афганском Нангархаре

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава административного района Родат, расположенного в центре афганской провинции Нангархар, убит в результате взрыва самодельного устройства. Сообщение телеканала Sky News Arabia приводит ТАСС.

Уточняется, что при взрыве ранения получили и три сторонника радикального движения "Талибан", которые сопровождали главу района. Другие подробности инцидента не приводятся.

Нангархар считается областью, где сосредоточены отряды, связанные с группировкой "Исламское государство в Хорасане", являющейся ответвлением террористической группировки "Исламское государство". Представители пришедшего к власти в Афганистане "Талибана" неоднократно называли ложными сообщения о присутствии в стране формирований ИГ и террористической сети "Аль-Каида". Однако некоторое время назад движение заявило о проведении в Нангархаре спецоперации по задержанию преступников, принадлежащих к ИГ.-0-