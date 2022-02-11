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11 февраля 2022, 17:02

Глава ООН: новый глобальный курс восстановит баланс сил и финансовые ресурсы

Фото ПРООН
Фото ПРООН

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Генеральной Ассамблее состоялись консультации, посвященные обсуждению идей и предложений генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, представленных в его докладе - программном документе "Наша общая повестка дня", сообщает Центр новостей ООН.

Новый глобальный курс предусматривает справедливое распределение власти, богатств и возможностей на международном уровне. Он призван мобилизовать действия для защиты природы, укрепления охраны здоровья населения во всем мире и реформирования глобальной финансовой системы, а также продвижения глобального экономического развития в интересах всех.

"Новый глобальный курс восстановит баланс сил и финансовые ресурсы, что позволит развивающимся странам инвестировать в Повестку дня на период до 2030 года", - сказал генсек.

Многие предложения касаются Повестки дня в области развития на период до 2030 года, Парижского соглашения, Аддис-Абебской программы действий и других документов, согласованных на межправительственном уровне, в первую очередь - Устава ООН, резолюций Генассамблеи и ЭКОСОС.

Антониу Гутерриш отметил: у него нет намерения дублировать или менять существующие процессы. Пришло время их ускорить и адаптировать к более сложным реалиям. В докладе, как отметил генсек, есть предложения, которые требуют решений государств-членов, а также значительной дополнительной работы всей системы ООН.

Глава ООН выразил надежду, что по всем этим вопросам будет вскоре найден консенсус. Для продвижения в этих направлениях генсек создал Консультативный совет высокого уровня. Выводы членов совета будут представлены для рассмотрения государствами-членами на Саммите будущего. Возглавят этот совет бывшая президент Либерии Эллен Джонсон-Серлиф и бывший премьер-министр Швеции Стефан Левен.

"Самое важное направление, на котором нам надо срочно предпринять действия, - это Повестка дня на период до 2030 года, наш согласованный план обеспечения мирной жизни на здоровой планете в достоинстве и с возможностями для всех. В центр нашей совместной работы необходимо поместить устойчивое и инклюзивное развитие", - сказал генеральный секретарь.-0-

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