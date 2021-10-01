Глава ООН: нынешнее поколение находится в эпицентре климатической катастрофы

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За месяц до международной конференции по климату в Глазго генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал все страны признать, что нынешнее поколение находится в эпицентре климатической катастрофы, сообщается на сайте Центра новостей ООН.

"Мы можем либо спасти наш мир, либо обречь человечество на ад в будущем", - заявил Антониу Гутерриш, добавив, что еще есть возможность предотвратить наихудшие последствия климатического кризиса.

"Остался всего месяц до КС-26 - самой важной конференции по климату со времен Парижа. Для всего человечества важно, чтобы мы выполнили обещания, данные в рамках Парижского соглашения", - сказал глава ООН, обращаясь к участникам министерской встречи в Милане, посвященной подготовке к саммиту в Глазго.

Антониу Гутерриш напомнил, что в Париже государства пообещали удержать потепление в пределах 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня. Однако уже до конца этого столетия температура может повыситься на 2,7 градуса по Цельсию.

"Мы сможем достичь цели в 1,5 градуса только в том случае, если все страны из Группы двадцати, на которые приходится 80% глобальных выбросов, заявят о более решительных действиях в своих новых или обновленных национальных планах", - сказал Гутерриш, добавив, что промышленно развитые страны должны взять на себя инициативу, но действовать при этом должны все.

По его словам, одна из наиболее эффективных мер сдерживания повышения температуры - отказ от угля. "Прежде всего следует отказаться от строительства новых угольных электростанций. За последний год мы смогли пройти большой путь. Но нам предстоит сделать еще многое с тем, чтобы к 2030 году отказаться от угля в странах Организации экономического развития и сотрудничества и к 2040 году - в остальном мире", - сказал генеральный секретарь ООН.

Он приветствовал недавнее заявление Китая о прекращении международного финансирования угольной энергетики, а также призвал частные финансовые организации последовать этому примеру и прекратить финансирование угольной энергетики.

Также Антониу Гутерриш отметил, что на цели по адаптации к последствиям глобального потепления нужно выделять не меньше 50% всех финансовых расходов на климатические программы. По его словам, сегодня этому вопросу уделяется крайне мало внимания и недостаточно средств. Он напомнил, что на меры по адаптации развивающимся странам требуется ежегодно $70 млрд, а к 2030 году эта сумма вырастет до $300 млрд. Игнорирование этой проблемы может обернуться гибелью большого числа людей и огромными разрушениями инфраструктуры в результате стихийных бедствий. Глава ООН призвал промышленно развитые страны выполнить свои обещания - ежегодно выделять бедным странам на борьбу с изменением климата $100 млрд.

В ноябре в шотландском городе Глазго состоится Конференция сторон Рамочной конвенции ООН (КС-26), где страны должны представить обновленные, предположительно более радикальные планы по сдерживанию изменения климата.-0-