Глава ООН об изменении климата: нынешнее столетие может оказаться последним для человечества

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глобальное потепление угрожает самому существованию человеческой цивилизации. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, выступая на форуме под эгидой международной климатической инициативы TED Countdown, сообщает Центр новостей ООН.

"Если мы не начнем действовать прямо сейчас, нынешнее столетие может оказаться последним для человечества", - заявил Антониу Гутерриш.

Глава ООН напомнил, что необходимо удержать повышение глобальной температуры на уровне полутора градусов по шкале Цельсия. Несмотря на рекомендации климатологов, в настоящее время эта задача не выполняется.

"Миллиарды людей во всем мире уже страдают от нашего бездействия, - заявил генсек ООН. - Из-за укоренившейся зависимости от ископаемого топлива мы топчемся на месте. Глобальные климатические изменения вызывают беспрецедентные лесные пожары, интенсивные и частые циклоны, наводнения, засухи и другие экстремальные погодные явления".

По словам Антониу Гутерриша, от климатического кризиса не застрахована ни одна страна. При этом в каждом государстве более всего страдают беднейшие и наиболее уязвимые слои населения, которые менее всего причастны к возникновению проблемы изменения климата.

"В последние 25 лет на долю самых богатых 10% населения мира приходилось более половины выбросов углерода в атмосферу, - сказал глава ООН. - Мы все еще можем построить более безопасный, справедливый и устойчивый мир, но действовать нужно быстро".

Антониу Гутерриш призвал правительства стран и все международное сообщество взять на вооружение простой план, предусматривающий отказ от поддержки отраслей промышленности, загрязняющих окружающую среду, прекращение субсидирования предприятий, которые занимаются добычей и переработкой ископаемого топлива, инвестиции в "зеленые" рабочие места, учет климатических рисков при принятии финансовых и политических решений, глобальное сотрудничество в духе взаимопомощи и солидарности, а также помощь государствам, которые оказались в отстающих в борьбе за здоровый климат на планете.-0-