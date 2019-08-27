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27 августа 2019, 12:43

Глава ООН объявил о чрезвычайной климатической ситуации

Антониу Гутерриш. Фото EPA -EFE
Антониу Гутерриш. Фото EPA-EFE

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на саммите G7 во французском Биаррице, назвал изменение климата чрезвычайной ситуацией и призвал лидеров "Большой семерки" спасти планету, сообщает Центр новостей ООН.

"Согласно данным Всемирной метеорологической организации, уровень концентрации углекислого газа в атмосфере достиг максимальной отметки за всю историю человечества. Такой показатель был 3-5 млн лет назад - тогда и температура была значительно больше, и уровень морей выше примерно на 10-20 м", - отметил генсек ООН.

Ситуацию усугубляют пожары на Аляске, в Сибири, Канаде, Гренландии и Амазонии: они привели к выбросам десятков мегатонн углекислого газа в атмосферу. Вызывает опасение и стремительное сокращение ледников в Гренландии, где только в июле растаяло 179 млрд т льда.

"Все происходящее - это чрезвычайная климатическая ситуация. И научные данные это подтверждают. Как отмечают эксперты Межправительственной группы по изменению климата, мы должны удержать повышение температуры в пределах 1,5 градусов по Цельсию до конца столетия, достичь нулевого уровня выбросов углекислого газа к 2050 году, на 45% сократить выбросы парниковых газов к 2030-му", - заявил глава ООН.

Антониу Гутерриш призвал страны "Большой семерки" приложить больше усилий для выполнения Парижского соглашения. Многие из данных в Париже обещаний по борьбе с изменением климата не выполняются, отметил он. Более того, мер, предусмотренных этим соглашением, уже недостаточно.

Июль 2019 года был самым горячим месяцем в истории. Согласно прогнозам, 2015-2019 годы станут самыми жаркими за все время метеонаблюдений.-0-

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