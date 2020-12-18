Глава ООН предостерег страны от "вакцинационализма" в борьбе с COVID-19

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что если человечеству не удастся остановить стремительное распространение COVID-19, то вирус может мутировать и вакцины, которые сейчас эффективны, могут перестать действовать. Об этом он заявил на пресс-конференции в Берлине, сообщает Центр новостей ООН.

Отвечая на вопрос относительно распределения вакцины против COVID-19, Антониу Гутерриш призвал протянуть руку помощи развивающимся государствам, чтобы они также получили эффективную вакцину и в достаточном количестве. "Давайте не будем забывать, что если болезнь не будет искоренена, то вирус может мутировать, и вакцины, которые определенное время будут эффективны, потеряют эффективность. Поэтому нам необходимо сделать так, чтобы вакциной могли воспользоваться все и везде и чтобы она была всем и везде доступна по стоимости", - заявил генсек ООН.

Для решения этой задачи глава ООН предложил выделять средства на проекты COVAX - программы международного сотрудничества по производству и распределению вакцин. "Во-первых, требуется полностью профинансировать COVAX. У нас есть брешь в финансировании. Хотя мероприятия продолжаются, недостаток в финансировании, которое необходимо до конца января, составляет $5 млрд, а глобальная нехватка средств, которую необходимо устранить для реализации программы, составляет более $20 млрд", - сказал Антониу Гутерриш.

Глава ООН призвал отказаться от "вакцинационализма", когда страны, руководствуясь исключительно своими национальными интересами, закупают слишком большие партии вакцины. "Я вижу, что есть страны, которые закупили в несколько раз больше вакцин, чем численность их населения. Очень важно, чтобы страны, у которых в определенный момент окажется большее количество вакцин, чем им нужно, предоставили бы эти вакцины в распоряжение COVAX, чтобы они были направлены на поддержку развивающемуся миру", - добавил генсек ООН.

Он предупредил, что победить COVID-19 нельзя, действуя с позиций "вакцинационализма". "Победа возможна только при подлинном международном сотрудничестве. Правительства обязаны защищать свои народы, но они не смогут защитить их, если другие народы останутся незащищенными", - подчеркнул глава ООН.-0-