Глава ООН приветствовал соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш с облегчением воспринял новость о полном прекращении боевых действий в зоне нагорнокарабахского конфликта. Об этом сообщает Центр новостей ОО.

"Генеральный секретарь с облегчением воспринял тот факт, что соглашение о прекращении боевых действий было достигнуто, - сказал пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик. - Мы очень благодарны российским властям за их роль. Чувство облегчения связано с надеждой на то, что закончатся страдания мирного населения".

Пресс-секретарь напомнил, что в центре внимания ООН всегда были мирные жители, обеспечение гуманитарного доступа и спасение человеческих жизней. Он сообщил, что представители Управления ООН по делам беженцев (УВКБ) будут помогать сторонам в реализации условий соглашения в соответствии со своим мандатом, сейчас ведутся переговоры по этому вопросу. "Мы продолжим обсуждать со сторонами и с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, как мы можем помочь", - подытожил Дюжаррик.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. В рамках достигнутых договоренностей внутренне перемещенные лица и беженцы должны вернуться на территорию Нагорного Карабаха и в прилегающие районы под контролем Верховного комиссара ООН по делам беженцев.-0-