Глава ООН призвал Азербайджан и Армению прекратить военные действия в зоне нагорно-карабахского конфликта

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава ООН Антониу Гутерриш 28 сентября провел переговоры по видеосвязи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Он призвал их прекратить боевые действия в зоне нагорно-карабахского конфликта и вернуться к конструктивным переговорам с тем, чтобы избежать нестабильности в регионе. Об этом сообщает Центр новостей ООН.

Генеральный секретарь вновь отметил важную роль стран - сопредседателей Минской группой ОБСЕ и призвал обе стороны к сотрудничеству с ними. Минская группа ОБСЕ еще в 1992 году была уполномочена способствовать поиску мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Ее сопредседателями являются Франция, Российская Федерация и США. Генеральный секретарь ООН также считает необходимым немедленно направить в регион наблюдателей ОБСЕ.

27 сентября, после того как появились первые сообщения об эскалации насилия в Нагорном Карабахе, Гутерриш выступил с заявлением, в котором осудил применение силы и выразил сожаление в связи с гибелью людей. Еще в июле 2020 года, когда на армяно-азербайджанской границе начались обстрелы, глава ООН призвал стороны проявить максимальную сдержанность, чтобы избежать полномасштабного конфликта, который, по его словам, стал бы катастрофой.

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась 28 сентября также выразил серьезную обеспокоенность и озабоченность в связи с возобновлением вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, в ходе которого с обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе среди мирного населения. В ОДКБ констатировали, что нарушен режим прекращения огня, применяется тяжелое вооружение, в том числе артиллерия, танки и авиация, а также ударные беспилотные летательные аппараты. "Решение конфликта в Нагорном Карабахе возможно только политико-дипломатическими методами", - подчеркнули в организации. МИД Беларуси также выразил глубокую обеспокоенность резкой эскалацией обстановки и активными боевыми действиями с применением тяжелых видов вооружений и авиации в зоне нагорно-карабахского конфликта. Председатель Исполнительного комитета Содружества независимых государств (СНГ) Сергей Лебедев призвал Азербайджан и Армению к скорейшему прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. Председатель Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ Валентина Матвиенко призвала конфликтующие стороны к немедленному прекращению огня.

Утром 27 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что азербайджанские ВС начали наступление в направлении Нагорного Карабаха. По информации МИД Армении, армия Азербайджана бомбила населенные пункты, в том числе Степанакерт. Минобороны Азербайджана в свою очередь сообщило, что Армения начала интенсивный обстрел позиций азербайджанской армии. В связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе правительство Армении 27 сентября ввело в стране военное положение и объявило всеобщую мобилизацию резерва. 28 сентября в Азербайджане было введено военное положение и объявлена частичная мобилизация.-0-