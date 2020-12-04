Глава ООН призвал к глобальной солидарности в борьбе с COVID-19

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выступая на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по борьбе с COVID-19, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал мир укрепить солидарность в противостоянии пандемии, сообщает Центр новостей ООН.

С самого начала пандемии Вcемирная организация здравоохранения (ВОЗ), опираясь на научные данные, предлагала бороться с коронавирусом сообща, однако не все прислушивались к этим рекомендациям. "Когда страны выбирают свой собственный путь, перед вирусом оказываются открыты все дороги", - сказал Антониу Гутерриш.

Он напомнил, что глобальное сотрудничество сегодня необходимо как никогда. "Благодаря неустанному труду ученых и исследователей по всему миру вакцины могут быть доступны уже в ближайшие недели или месяцы", - отметил глава ООН. Он напомнил также об инициативах, направленных на то, чтобы обеспечить всеобщий доступ к вакцинам от COVID-19, а также средствам по лечению этого заболевания. При этом генсек ООН отметил нехватку финансирования этих важных инициатив. "В настоящее время не хватает $28 млрд, включая $4,3 млрд, которые нужны срочно, в течение ближайших двух месяцев", - предупредил он.

Антониу Гутерриш напомнил и о других проблемах, обострившихся в связи с пандемией, и предложениях ООН по их решению, в том числе о глобальном прекращении огня, защите девочек и женщин от насилия и борьбе с дезинформацией. "Давайте не будем обманываться, - призвал глава ООН. - Одной вакциной мы не сможем устранить последствия пандемии, которые будут ощущаться еще годы, а может быть и десятилетия".

К числу таких проблем Генеральный секретарь относит рост уровня нищеты и самую масштабную за последние восемьдесят лет экономическую рецессию.

Причина этих явлений - не только в пандемии, убежден глава ООН: неравенство и несправедливость существовали и раньше, но кризис оголил эти и другие изъяны. "Пришло время перестроиться, создать сильную экономику и воспользоваться кризисом, чтобы изменить мир", - заявил Антониу Гутерриш.

Двухдневная специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН - 31-я в истории. Такие сессии созываются по требованию Совета Безопасности или по инициативе большинства членов организации. Нынешняя проходит по инициативе Движения неприсоединения и посвящена борьбе с пандемией. Напомним, что Движение объединяет 120 государств мира на принципах неучастия в военных блоках.-0-

Россия осуждает стремление некоторых стран политизировать пандемию - Мурашко