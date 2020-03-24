Глава ООН призвал прекратить войны и бороться с общим врагом - COVID-19

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 23 марта призвал стороны всех конфликтов на планете прекратить военные действия и позволить людям справиться с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Центр новостей ООН.

"Мы столкнулись с общим врагом, который не знает пощады и не различает рас, национальностей или верований", - напомнил глава ООН в специальном обращении. При этом, добавил он, по всему миру бушуют военные конфликты, от которых больше всего страдают самые беззащитные: женщины, дети, инвалиды, люди, оказавшиеся на обочине общества, и беженцы. Они же в первую очередь становятся жертвами пандемии COVID-19.

"Давайте не будем забывать, что в разоренных войнами странах системы медико-санитарного обслуживания находятся в состоянии коллапса, - напомнил Антониу Гутерриш. - Медицинские работники, которых и без того мало, часто подвергаются нападениям. Вдвойне уязвимы беженцы и другие люди, вынужденные бросать свои дома из-за кровопролитных конфликтов.

По словам главы ООН, на фоне стремительно распространяющейся пандемии еще более очевидна абсурдность войны. "Вот почему сегодня я призываю к немедленному всеобщему прекращению огня во всех уголках мира, - заявил Антониу Гутерриш. - Пришло время объявить карантин вооруженным конфликтам и бросить все силы на борьбу, от исхода которой зависит наша жизнь".

Он призвал воюющие стороны остановить военные действия и "заставить пушки замолчать". Это позволит создать коридоры для доставки жизненно необходимой помощи и дать надежду тем, кто особенно уязвим перед коронавирусной инфекцией COVID-19.

Генеральный секретарь отметил, что уже сейчас некоторые из враждующих сторон ведут диалог, с тем чтобы найти совместные способы борьбы с коронавирусом. Однако этого мало, убежден Антониу Гутерриш: "Нужно остановить эпидемию войны и бороться с болезнью, которая сегодня охватила наш мир. И начать нужно с прекращения боевых действий во всем мире. Прямо сейчас".-0-