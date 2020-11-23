Глава ООН призвал списать долги бедным странам или отсрочить их погашение

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал списать долги бедным странам или, по крайней мере, отсрочить их погашение до конца 2021 года. Об этом он заявил в своем видеопослании к участникам Международного финансового форума в Китае, сообщает Центр новостей ООН.

"Пандемия продемонстрировала хрупкость не только систем здравоохранения, но и глобальных институтов управления и многосторонних отношений. Мы должны взяться за разрешение кризиса и построить лучшее будущее", - заявил Генсек ООН. Он добавил, что без международного финансирования здесь не обойтись. Ведь сегодня, по его словам, страны как никогда нуждаются в финансах.

"Из-за кризиса резко сократились потоки прямых иностранных инвестиций, финансовые операции, в том числе денежные переводы", - подчеркнул Антониу Гутерриш. Генеральный секретарь предупредил, что сегодня стремительно растет внешняя задолженность, что может обернуться неизбежной волной суверенных дефолтов.

Приветствуя недавнюю инициативу G20 приостановить обслуживание долга еще на шесть месяцев, Генсек ООН рекомендовал сохранить этот режим до конца 2021 года, с тем чтобы развивающиеся страны в период пандемии могли выделять ресурсы на медицину и социальные проекты.

"Международная поддержка будет иметь ключевое значение в возращении на путь к достижению Целей в области устойчивого развития", - отметил глава ООН. Он подчеркнул, что сегодня международные финансы должны предоставляться наиболее нуждающимся странам для поддержки здравоохранения, образования и социальных проектов.

Антониу Гутерриш подчеркнул: нынешний кризис выявил необходимость в новом общественном договоре, который должен быть ориентирован на достижение глобальных общественных благ. Одним из них глава ООН назвал вакцину от COVID-19, которая должна быть доступной каждому. Он напомнил об инициативе ООН ACT-Accelerator - проекта по разработке и распределению тестов на коронавирус, лекарств и вакцин. Для ее реализации необходимо собрать $35 млрд.

Глава ООН призвал в целом переориентировать глобальные финансовые системы на продвижение устойчивого развития, а также не забывать о важности цифровых технологий и добиваться всеобщего доступа к ним.-0-