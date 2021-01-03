Глава оргкомитета рассчитывает на приезд мировых лидеров на Олимпиаду в Токио

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава оргкомитета "Токио-2020" Ёсиро Мори надеется, что мировые лидеры смогут приехать в Японию на летние Олимпийские игры. Своими ожиданиями он поделился в интервью газете Yomiuri, сообщает ТАСС.

"Я хотел бы, чтобы в Европе и США урегулировали ситуацию с новым коронавирусом, и как можно больше людей смогли посетить Олимпийские и Паралимпийские игры, а также чтобы приехали лидеры каждой страны", - заявил Мори. По его словам, есть вероятность приезда избранного президента США Джозефа Байдена, приглашен и Дональд Трампа.

Глава оргкомитета подчеркнул, что во времена раздора и противостояний между странами нужно приложить много усилий для активизации мирового сотрудничества, "чтобы искренне обсудить, как преодолеть тяжелое бедствие коронавируса".

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год - на период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр "Токио-2020" сохранено.-0-