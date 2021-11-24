Глава Oxfam Ireland: страдания беженцев на границе - результат миграционной политики ЕС

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Границы ЕС - самые смертоносные в мире. По меньшей мере 22 853 человека погибли в Средиземном море с 2014 года, пытаясь добраться до берегов ЕС. В последние месяцы мы наблюдаем за страданиями беженцев, которые пытаются попасть в ЕС через польскую границу. Об этом заявил генеральный директор международной организации Oxfam Ireland, член исполнительного совета Агентства ЕС по основным правам (FRA) Джим Кларкен, сообщает издание The Journal.

"Политика ЕС в области миграции и предоставления убежища, которая способствует таким гуманитарным страданиям, и реакция ЕС на эту трагедию демонстрируют, что Евросоюз должен изменить свой подход к миграции и международной защите. Невыполнение этого требования может привести к повторению этих трагических событий и, в конечном итоге, к подрыву Конвенции ООН о статусе беженцев 1951 года", - считает Джим Кларкен.

Мигранты и беженцы, покидающие Сирию, Ирак и другие охваченные войной страны, проводят холодные дни и ночи на границе ЕС с Беларусью. "Они надеялись попасть в Евросоюз, который объявил себя защитником прав человека. Вместо этого польские власти применили против этих людей слезоточивый газ и водометы и отказали НПО в доступе с гуманитарной помощью. Это явное нарушение гуманитарных принципов", - говорит глава Oxfam Ireland.

"ЕС выделил гуманитарное финансирование для поддержки тех, кто заблокирован на границе Беларусь-ЕС, но его основной подход заключался в том, чтобы уклоняться от ответственности за беженцев и мигрантов на своих границах", - отмечает Джим Кларкен.

Столкнувшись с нуждающимися в защите беженцами, Евросоюз "не смог или не захотел работать как союз" и вместо этого обратился к странам за пределами ЕС. Так, заместитель председателя Европейской комиссии Маргаритис Схинас совершил поездки в Багдад, Бейрут, Дубай и Анкару, чтобы убедить эти страны остановить выезд беженцев и мигрантов и согласиться принять тех, кто уже находится в Беларуси.

"Схинас добился определенных успехов в достижении этой неэтичной цели. Почти 400 беженцев и мигрантов вылетели из Беларуси в Ирак, и правительство Ливана согласилось ограничить поездки в Беларусь", - сообщил глава Oxfam Ireland.

Однако, отмечает Джим Кларкен, то, что ЕС в очередной раз призвал Ливан взять на себя ответственность за размещение беженцев, вызывает беспокойство. Ливан уже принял 1,5 млн сирийских беженцев. В этой стране каждый шестой человек является беженцем, тогда как в ЕС это соотношение 1:166. "ЕС является одним из самых богатых регионов мира, и при наличии политической воли 27 государств - членов могут принять относительно небольшое количество беженцев, которые прибывают к границам ЕС, вместо того чтобы перекладывать ответственность на "страны-партнеры", - считает глава Oxfam Ireland.

Джим Кларкен также обратил внимание на незаконные действия Польши в отношении беженцев, когда людей выталкивали обратно в Беларусь без предоставления возможности подать прошение о предоставлении убежища или получить доступ к международной защите.

"Отказ в рассмотрении дела о предоставлении международной защиты является незаконным в соответствии с законодательством о беженцах, закрепленным в собственных договорах ЕС", - заявил Джим Кларкен.

Он также обратил внимание, что Польша - не единственная страна ЕС, которая выталкивает беженцев за границу. Национальные правозащитные учреждения, организации гражданского общества и международные организации, включая ООН, регулярно сообщают о случаях противодействия мигрантам на сухопутных и морских границах ЕС. В связи с этим Oxfam и другие правозащитные организации призвали Европейскую комиссию создать эффективный механизм пограничного контроля, который упростил бы отслеживание систематического насилия на европейских границах.

По словам Джима Кларкена, Европейская комиссия признала прошлые неудачи политики ЕС в области миграции и пообещала "начать все сначала", опубликовав в сентябре 2020 года "Новый пакт ЕС о миграции и предоставлении убежища". Однако этот документ не предлагает никаких новых решений. Пакт предусматривает сотрудничество с соседними странами в достижении цели ЕС по принятию меньшего числа мигрантов и беженцев. Oxfam считает, что ЕС должен вместо этого сосредоточиться на механизмах, которые позволят разделить ответственность в вопросе защиты беженцев между странами ЕС.

"Все государства - члены ЕС должны договориться о справедливых условиях разделения ответственности, защите ищущих убежище лиц и размещении их в достойных условиях. В противном случае трагические смерти на границах ЕС будут продолжаться", - заключил глава Oxfam Ireland.-0-