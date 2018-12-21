Глава Пентагона Джеймс Мэттис уходит в отставку

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Пентагона Джеймс Мэттис уйдет в отставку в конце февраля, прослужив в администрации президента США в качестве министра обороны последние два года. Об этом заявил в четверг президент США Дональд Трамп на своей странице в сети Twitter, сообщает ТАСС.

"В ходе пребывания Джима в должности был достигнут огромный прогресс, особенно в плане закупки новой боевой техники (для нужд Вооруженных сил США)", - отметил Дональд Трамп. По его словам, генерал Джеймс Мэттис оказал огромную помощь в том, чтобы обеспечить оплату союзниками и другими странами своей доли военных обязательств.

Кандидатура нового министра обороны будет выдвинута в ближайшее время, добавил Дональд Трамп.

В середине октября в интервью программе "60 минут" на телеканале CBS Трамп не исключил того, что глава Пентагона может уйти в отставку. Американский лидер сказал, что считает Мэттиса сторонником Демократической партии, и по этой причине тот вскоре может покинуть его команду.

По данным агентства Reuters со ссылкой на представителя Белого дома высокого ранга, глава Пентагона объявил президенту США о своем уходе в отставку во время встречи с ним накануне.

По этим данным, в ходе встречи у Мэттиса и Трампа возникли разногласия. "У него и президента разошлись взгляды по некоторым вопросам. Я не знаю, была ли это именно Сирия", - цитирует Reuters представителя Белого дома. В публичном рабочем графике президента такая встреча не значилась.

О том, что Мэттис, его подчиненные и другие должностные лица в последние дни прикладывали усилия, чтобы отговорить президента от принятого им в результате решения о выводе американских войск из Сирии в сжатые сроки, сообщила ранее газета The New York Times.

Другой источник агентства Reuters в американской администрации также подтвердил, что Мэттис был против вывода войск. По информации агентства, инициатива ухода Мэттиса с поста министра обороны исходила не от Трампа, то есть это не было принудительной отставкой.

Выступая на пресс-конференции после состоявшихся 6 ноября промежуточных выборов в Конгресс США, американский лидер подтвердил, что рассматривает ряд вариантов кадровых перестановок в администрации по их итогам. Он уже отправил Джеффа Сешнса в отставку с поста министра юстиции, а Миру Рикардел - с должности заместителя своего помощника по национальной безопасности. По данным американских СМИ, он также собирается уволить министра внутренней безопасности Кирстьен Нильсен.-0-