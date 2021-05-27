Глава профсоюза японских врачей предупредил о возможном появлении олимпийского штамма коронавируса

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава профсоюза японских врачей Наото Уэяма предупредил, что проведение Олимпийских игр в Токио этим летом может привести к появлению особого штамма коронавируса, сообщает Reuters.

Власти Японии пообещали организовать безопасную Олимпиаду в Токио после годичной отсрочки, но на сегодня страна пытается сдержать четвертую волну инфекции и готовится к продлению чрезвычайного положения на большей части территории.

Японские официальные лица, организаторы Олимпийских игр и Международный олимпийский комитет (МОК) пообещали, что Игры будут проводиться с обязательным соблюдением всех противокоронавирусных строгих мер.

По словам Наото Уэямы, на Игры планируют приехать представители 200 стран, которые привезут разные варианты коронавируса, что грозит серьезными последствиями. "Все различные мутантные штаммы вируса, существующие в разных местах, сконцентрируются здесь, в Токио. Мы не можем отрицать возможность появления нового штамма вируса. Если такая ситуация возникнет, то это может означать, что он будет назван олимпийским и станет огромной трагедией, такая ситуация будет подвергнута критике чуть ли не на 100 лет вперед", - сказал он.

Префектура Тиба, граничащая с Токио, объявила сегодня, что отменяет отрезок эстафеты олимпийского огня из соображений безопасности, она стала последней областью, в которой были сокращены мероприятия.-0-