Глава "Роснефти": газовый кризис может еще больше разогреть цены на нефть

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Существенный рост цен на газ может еще больше разогреть нефтяные цены. Об этом заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на сессии "Структурные изменения в экономике и будущее энергетики" во время ХIV Евразийского экономического форума, сообщает ТАСС.

"По оценке банков Citi и Goldman Sachs, сверхвысокие цены на природный газ могут создать дополнительный спрос на нефть в размере до 1 млн баррелей в сутки, что послужит импульсом к возникновению дисбаланса, подобного газовому, и еще сильнее разогреет нефтяные цены", - пояснил он.

По словам Игоря Сечина, шоковые цены на газ создают риск для экономического восстановления Европы.

Игорь Сечин также отметил: эпоха относительно низких цен на энергию, продолжавшаяся почти 100 лет, может подойти к концу. "Дестимулирование традиционной энергетики приводит к сокращению инвестиций, необходимых для поддержания уровня производства традиционных энергоресурсов, что вызовет дефицит и еще больший рост цен, - сказал он. - Высокие цены на энергоресурсы, безусловно, замедлят рост экономики, и эпоха относительно низких цен на энергию, продолжавшаяся почти 100 лет и ставшая основным стимулом для развития мировой экономики, может подойти к концу".

Подходы по изменению структуры мировой энергетики должны быть взвешенными, чтобы не допустить скатывания мировой экономики в энергетическую "инфляционную спираль", добавил глава "Роснефти".

Игорь Сечин также считает, что экономика становится все более взаимосвязанной и на первый план выходит надежная инфраструктура. По его слова, глобальные сбои в цепочках поставок товаров должны привести к переосмыслению роли товарных запасов и к необходимости их поддержания на разумных уровнях. "Срываются поставки не только готовых товаров, но и сырья, что хорошо показала недавняя ситуация с танкером, заблокировавшим Суэцкий канал", - сказал он.

"По всей видимости, усложнение глобальных производственных связей и необходимость стабильных поставок должны привести к переосмыслению роли товарных запасов, необходимости поддержания их на разумных уровнях, снижающих неопределенность и риски перебоев", - подчеркнул глава "Роснефти".-0-