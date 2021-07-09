Глава Роспотребнадзора призвала привить от коронавируса все население России

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. России надо привить от коронавируса все население, чтобы стать самой передовой страной в борьбе с болезнью. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия-1", сообщают "Известия".

"Я считаю, что нам нужно сделать несколько шагов, привить все население и претендовать на звание именно той страны, чей опыт самый передовой", - заявила Попова, отвечая на вопрос о том, опыт каких стран в борьбе с коронавирусом она считает эффективным.

Накануне Анна Попова заявила, что число людей, которые повторно заболевают коронавирусом, в России не превышает 1%.

6 июля глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявлял, что ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, поэтому, по его словам, нужно делать упор на формирование коллективного иммунитета. Министр подчеркнул, что прививочная кампания в стране идет активно и ежедневно вакцинируется до 850 тыс. человек.

Масштабная вакцинация против COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: "Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".-0-