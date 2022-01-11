Глава Роспотребнадзора рассказала о заразности штамма омикрон

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11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Человек с омикрон-штаммом может распространять коронавирус на вторые сутки после заражения, хотя симптомы заболевания проявятся на третий-пятый день, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

"С учетом того что инкубационный период у омикрона короче, чем у предшествующих штаммов, после инфицирования человек может быть заразным для окружающих уже буквально через сутки-двое, а симптомы заболевания наступят позже, на третьи-пятые сутки", - сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с новой инфекцией.

При любом ухудшении самочувствия необходимо обращаться за медицинской помощью, оставаться дома и не подвергать риску окружающих и коллег по работе, отметила глава Роспотребнадзора. "И конечно же, работодатели должны максимально внимательно отнестись к здоровью своих сотрудников, не допускать на рабочее место лица с симптомами любого острого респираторного вирусного заболевания", - подчеркнула она.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 310,6 млн человек, почти 5,5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 10 684 204 случая заражения, выздоровели 9 732 018 человек, умерли 317 687.-0-

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