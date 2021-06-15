Глава Ryanair высказался против запрета на использование воздушного пространства Беларуси

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Ryanair не поддерживает запрет на использование воздушного пространства Беларуси. Об этом заявил исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири, сообщает Reuters.

Выступая в комитете по транспорту Палаты общин парламента Великобритании, глава Ryanair заявил, что авиационная промышленность в долгосрочной перспективе зависит от неограниченного доступа во все воздушное пространство и что его необходимо восстановить.

Майкл О'Лири заявил, что в долгосрочной перспективе политизация воздушного пространства не является ответом, поскольку это нанесет ущерб авиационной отрасли и международным связям. "Свобода полетов над странами - это то, что мы, возможно, принимали как должное в течение последних 70-80 лет, - сказал О'Лири законодателям. - Мы должны восстановить ее как можно быстрее".

Ранее сообщалось, что генеральный директор венгерской Wizz Air Йожеф Варади раскритиковал европейские правительства за запрет полетов над Беларусью, заявив, что такие действия сделали авиацию "игрушкой политики".

Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, 23 мая приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. После посадки информация о минировании не подтвердилась.

2 июня Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) призвало государства ЕС прекратить полеты в воздушном пространстве Беларуси из-за инцидента с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair. Оно издало директиву с призывом к национальным компетентным органам в государствах - членах EASA проинструктировать эксплуатантов воздушных судов, основной офис которых находится на их территории, о том, что выполнение полетов в воздушном пространстве Беларуси больше не разрешено.

4 июня Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) заявила, что директива EASA по безопасности полетов в воздушном пространстве Беларуси является политизацией авиационной безопасности. IATA призвала к проведению независимого расследования в связи с инцидентом Ryanair.-0-