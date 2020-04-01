Глава Счетной палаты России не исключил падения ВВП до 8%, как в 2009 году

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снижение ВВП России в 2020 году может составить 3-5% в умеренном варианте, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин, сообщает ТАСС.

"За две последние недели прогнозы по российской экономике, в том числе мировой, конечно, стали пессимистичнее. И теперь можно ожидать, что даже в достаточно умеренном варианте падение ВВП может составить в этом году от 3 до 5%. А может быть похожая ситуация 2009 года, когда ВВП упал почти на 8%", - сказал Алексей Кудрин во время совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

Российской экономике в этом году потребуется поддержка общим объемом 5% ВВП и выше, отметил глава Счетной палаты. "Сейчас ситуация нестандартная, и, даже если ВВП будет падать не так глубоко, как в прошлый раз, общий объем поддержки от 5% ВВП и выше, скорее всего, потребуется. Я знаю, что правительство уже готовит меры, и здесь я всячески поддерживаю то, что уже было сказано", - подчеркнул он. Глава Счетной палаты не исключил также, что траты Резервного фонда в текущем году могут оказаться больше запланированных.-0-