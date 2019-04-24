Глава СК РФ назвал причину массового расстрела в колледже Керчи

24 апреля, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Студент Владислав Росляков, устроивший взрыв и стрельбу в политехническом колледже Керчи, подвергался постоянным унижениям сокурсников, потому что не мог купить себе одежду известных брендов. Именно это могло побудить его пойти на преступление, считает председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

"Унижение на основе разного имущественного положения, - назвал он причину стрельбы в керченском колледже, выступая на лекции во Всероссийском государственном университете юстиции. - Этого мальчика в Керчи постоянно унижали одноклассники". Владислав Росляков подвергался травле, потому что не мог позволить себе одежду подлинных брендов. "Он покупал на рынке где-то (одежду), у него мама одна была, его постоянно унижали на этой основе. Вот результат", - отметил Александр Бастрыкин. "Я не знал этого, оказывается, сейчас важно ходить в джинсах именно американских, а не подделках под американские", - продолжил он.

Председатель СК подчеркнул, что сегодня необходимо поощрять нравственное и положительное поведение граждан. "Это мы особенно чувствуем, когда дети достают винтовки, пистолеты, бомбы, гранаты и идут в наши школы", - заключил Александр Бастрыкин.